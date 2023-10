Luni, 9 octombrie, intre orele 9-15 se vor executa doua conectari de conducte pe strazile Mircea cel Batran și Locotenent Ovidiu Balea. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei pe strazile Mircea cel Batran, Locotenent Ovidiu Balea și Tazlau. Marti, 10 octombrie, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Farasesti pentru spalarea ... The post Se ia apa luni in zona Mircea cel Batran, iar marti intr-o localitate din judet appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .