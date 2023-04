Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre partenerii cheie ai Ucrainei, inclusiv Statele Unite, studiaza posibilitatea impunerii unei interdicții asupra majoritații exporturilor catre Rusia pentru a pune noi presiuni asupra capacitații lui Vladimir Putin de a-și duce razboiul de agresiune din Ucraina, scrie agenția Bloomberg și…

- Reactorul nuclear finlandez Olkiluoto 3 (OL3), cel mai mare reactor nuclear din Europa, care a fost mult intarziat, va incepe sa produca regulat duminica, a declarat sambata operatorul sau, conform Reuters, scrie Rador.Pornirea reactorului va spori securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia…

- In contextul in care piețele energetice globale sunt bulversate, grupul G7, format din cele mai industrializate națiuni din lume, are in vedere sa aprobe noi investiții in amonte in domeniul gazelor naturale, in pofida ingrijorarilor legate de clima, se arata intr-un proiect de document consultat joi…

- Obiectivele UE de decarbonizare stabilesc inlocuirea acestor centrale pe gaz natural cat mai curand posibil, cu pompe de caldura, incalzire solara și/sau geotermala sau sisteme de termoficare, sustine președintele Asociației Energia Inteligenta. Propunerile REPowerEU incurajeaza statele membre sa elimine…

- Tarile NATO isi vor intensifica productia de munitie pentru artilerie, in conditiile in care Ucraina consuma obuze mult mai repede decat le poate fabrica Occidentul, iar Alianta s-a angajat sa-i livreze cel putin 48 de tancuri Leopard 2, dupa doua zile de discutii la Bruxelles intre sefii Apararii din…

- Capelani sefi din 35 de tari participa, in aceste zile, la Conferinta militara internationala a capelanilor sefi din tarile membre NATO si PfP, care are loc pentru prima oara in Romania. La lucrarile conferintei sunt prezenti capelani sefi din Africa de Sud, Armenia, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Canada,…

- Capelani sefi din 35 de tari participa, in aceste zile, la Conferinta militara internationala a capelanilor sefi din tarile membre NATO si PfP, care are loc pentru prima oara in Romania.La lucrarile conferintei sunt prezenti capelani sefi din Africa de Sud, Armenia, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Canada,…

- Autoritațile din Romania și din mai multe țari au destructurat grupul de hackeri HIVE, dupa 6 luni de monitorizare Gruparea de criminalitate cibernetica HIVE a fost destructurata intr-un efort coordonat al autoritaților din Canada, Franța, Germania, Irlanda, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,…