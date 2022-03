Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care au drum prin Targu Ocna sunt avertizați ca, in zona, se lucreaza la porțiunea de drum care traverseaza orașul. Este vorba despre DN 12B, pe segmentul km 2+290 – 2+550, un drum național secundar, de doar 18 km, care leaga orașele Targu Ocna și Slanic Moldova. Direcția Regionala de Drumuri…

- Pentru o buna aducere aminte, mercurialul presupunea stabilirea unui preț fix pentru toate produsele alimentare vandute in piețe, nu numai de catre producatorii indviduali ci și a celor provenite de la CAP-uri sau Gostaturi. Mai pe ințeles, comunitațile unde țaranii s-au asociat „de buna voie” in cooperative…

- Președintele Consiliului Județean Bacau a convocat, vineri, in ședința Consiliul Director al ADIB, la care a participat și Consiliul de Administrație al SC CRAB SA, alaturi de directorii executivi ai societații. Punctul principal al discuțiilor a vizat punerea in siguranța a conductei de aducțiune Valea…

- Rabinul Iașilor și Moldovei, Yehoshua Aronovich, a fost oaspetele Comunitații Evreilor din Bacau, la Sinagoga „A. A. Rosen”. Rabinul a venit la sarbatoarea de Purim impreuna cu președinta Centrului Comunitar Evreiesc din Iași, Ina Vladkovski, și cu secretarul Centrului, Albert Lozneanu. Oaspeții s-au…

- La Biblioteca „Radu Rosetti” din Onești, chiar de Ziua Internaționala a Poeziei, pe 21 martie, de la ora 10,00, se redeschide „Laboratorul Dada”. „Poetul Tristan Tzara, originar din Moinești – spun organizatorii -, ne-a lasat o rețeta despre cum sa facem poeme dadaiste. Noi pastram cu grija rețeta și,…

- DRDP Iași anunța demararea lucrarilor aferente contractului „Expertiza tehnica și execuția lucrarilor, proiect tehnic de execuție, asistența tehnica și execuția lucrarilor pentru punerea in siguranța a obiectivului de pe DN 12B, km 2+290 – 2+550”, din exteriorul localitații Targu Ocna, județul Bacau.…

- De mai bine de o saptamana circula tot felul de zvonuri, ca urmeaza schimbari la varful conducerii Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Bacau. Cea mai importanta schimbare ar fi cea a inspectorului general, prof. Ida Vlad, care ar urma sa fie inlocuita cu prof. Ana Maria Egarmin, profesor de limba…

- Dupa o perioada in care vremea nu a fost favorabila practicarii sporturilor de iarna in condiții, de siguranța, partia de schi ,,Nemira” din stațiunea Slanic-Moldova se va redeschide in perioada weekend-ului (sambata, 12 și duminica, 13 martie). Starea partiei este buna. Administrația partiei va invita…