Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targoviște, Daniel Cristian Stan, și primarul comunei Comișani, Ion Batranu, au refuzat sa aprobe solicitarile USR pentru corturi de campanie in campania de europarlamentare. Solicitarile au fost respinse din motive aberante. De exemplu, in raspunsul de la primaria Targoviște se…

- Miercuri, 14 februarie a.c., specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava din cadrul Agenției Naționale Antidrog au desfașurat o serie de activitați interactive de informare și prevenire a consumului de droguri, la care au participat aproximativ 50 de adolescenți…

- Un barbat in varsta de 41 ani a fost omorat, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un hotel din județul Dambovița. Barbatul este din Targoviște și intre acesta și persoanele suspectate de crima ar fi izbucnit un conflict spontan. UPDATE: Victima ucisa in urma incaierii din noaptea de sambata spre…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, spune ca unii ucraineni considera Romania un „inger pazitor” pentru modul in care s-a comportat in timpul razboiului lui Putin si pentru cat de mult i-a ajutat.Intr-un moment in care exista perceptia ca sprijinul occidental pentru Ucraina se clatina,…

- Reprezentanții organizațiilor din județul Dambovița, cu responsabilitați in domeniul prevenirii și combaterii fenomenului drogurilor, s-au reunit ieri, la sediul Instituției Prefectului, pentru a realiza evaluarea anuala a stadiului obiectivelor propuse in „Planul de Acțiune in Domeniul Drogurilor pentru…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, s-a intalnit cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la COP-28. Burduja a transmis pe Facebook un mesaj despre punctele pe care Romania și Franța le au in comun, incepand cu programul nuclear civil. Romania a aderat ieri, impreuna cu alte peste 20 de țari, la…

- ”Astazi a fost deschis circulatiei Podul Dambovitei, pod care face legatura intre judetele Arges si Brasov. Noul pod peste raul Dambovitei este un proiect 100% romanesc – de la proiectanti pana la firma constructoare – si este cel mai lung «pod de tip arc cu calea sus» din Romania”,. A transmis, luni,…

- Alerta la o hala din Ciocanesti, in aceasta dupa-amiaza! Un incendiu puternic a izbucnit, in urma cu puțin timp, la o hala din localitatea județul Dambovița. La scurt timp dupa ce flacarile au cuprins incaperea, autoritațile au emis un mesaj RO-Alert pentru ca populația sa iși ia masuri de autoprotecție.