Se fac concedieri la Disney din cauza pandemiei de coronavirus Urmeaza concedieri la Disney din cauza pandemiei de coronavirus. Zeci de mii posturi urmeaza sa fie eliminate de companie in anul 2021. Anunțul companiei vine dupa ce deja s-a renunțat la 28.000 de posturi din Statele Unite ale Americii, conform AFP . Compania Disney ia in calcul sa elimine 32.000 de posturi la inceputul anului viitor. Zeci de mii de angajați ai parcurilor de distracții Disney urmeaza sa ramana fara joburi. Pana la sfarșitul lunii octombrie 2020, Disney a angajat 203.000 de persoane. 155.000 de persoane au fost angajate sa lucreze in parcurile de distracții ale Disney. In luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

