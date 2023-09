Se fac cărțile pentru dl Hellvig? In articolul Regele, Hellvig, Geoana – și Luluța din 13 iunie, plecand de la dorința aparenta a regelui Charles, aflat in vizita de curtoazie la Cotroceni, de a-l intalni pe directorul SRI, treceam in revista scenarii plauzibile de candidaturi la alegerile prezidențiale de anul viiitor. La momentul respectiv, a parut ca monarhul britanic s-a transformat, pentru cateva clipe, in agentul electoral al dlui Hellvig. Episodul, coroborat și cu discursul de la Cluj, indica un azimut prezidențial asumat de șeful daca nu al celui mai puternic, in orice caz al celui mai prezent in viața romanilor serviciu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

