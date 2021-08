Stiri pe aceeasi tema

- PNL se afla pe un butoi cu pulbere dupa ultimele numiri facute de Florin Citu la Ministerul Afacerilor Externe si la Departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova, acolo unde au fost inscaunati liberali din filiale care si-au anuntat de curand sprijinul pentru premier la Congresul PNL.

- Andrei Novac a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot vineri, premierul l-a numit pe Adrian Dupu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia…

- Se cauta campionii educației! S-a lansat competiția naționala adresata celor care au derulat proiecte in domeniul educației, competiție organizata de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Proiectele trebuie sa se fi desfașurat in ultimii 3 ani și…

- S-a lansat competiția naționala adresata celor care au derulat proiecte in domeniul educației, competiție organizata de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Proiectele trebuie sa se fi desfașurat in ultimii 3 ani și sa aiba legatura cu cel puțin…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Argeș organizeaza pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, de execuție, vacante de asistent registrator principal debutant. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției contractuale sunt:…

- Canotca realizata de copii in cadrul proiectului "Apele Unite ale Romaniei", initiat de Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23, a fost lansata marti pe Lacul Snagov, de la baza sportiva la care Ivan Patzaichin s-a antrenat in timpul carierei si unde si-a coordonat sportivii ca antrenor. Potrivit unui comunicat…

- Prim-ministrul Florin CIȚU, ministrul Educației, Sorin CIMPEANU, consilierul prezidențial Ligia DECA și consilierul de stat Laszlo BORBELY au participat marti la conferința Professional Dual Summit, alaturi de reprezentanți ai autoritaților publice și ai marilor companii din Romania, organizata de Departamentul…

- Documentele pentru obtinerea personalitatii juridice au fost deja inaintate la Secretariatul General al Guvernului de catre Asociatia Comunelor din Romania si Congresul Autoritatilor Locale din Moldova