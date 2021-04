Se fac anchete după ce un pacient s-a aruncat de la etajul 3 al Spitalului de Urgență Slobozia Episod dramatic, joi dupa-amiaza, la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Un pacient a pierit dupa ce s-ar fi aruncat in gol. Omul nu a supraviețuit. Cazul este in atenția oamenilor legii. Concret, s-a inceput o ancheta, in cazul decesului barbatului de 73 de ani – atat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, cat și […] The post Se fac anchete dupa ce un pacient s-a aruncat de la etajul 3 al Spitalului de Urgența Slobozia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

