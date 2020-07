Stiri pe aceeasi tema

- Comuna prahoveana Gornet a atacat in instanta ordinul prin care localitatea a fost carantinata pentru o perioada de doua saptamani. Autoritatea locala solicita daune de 500.000 de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, iar localnicii asteapta inclusiv scuze din partea celor care au emis…

- Din cauza numarului mare de infectari, romanii au restricții sau chiar interdicția de intrare in mai multe state europene. Turiștii romano trebuie sa fie foarte atenți cand iși planifica vacanțele intrucat este posibil sa nu fie primiti in țara respectiva. AUSTRIA Incepand cu data de 16 iulie sunt suspendate…

- Conform informatiilor oficiale comunicate de catre autoritatile italiene, persoanelor care sosesc in Republica Italiana si care in ultimele 14 zile s-au aflat in Romania sau au tranzitat Romania li se aplica obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile. Sunt exceptati…

- Austria a introdus Romania pe lista țarilor cu alerta, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. In cazul in care nu este respectata masura autoizolarii, amenda poate ajunge pana la 1.450 de euro, potrivit…

- Cum scapi de autoizolare daca mergi in Austria. Intrebarea pe care și-o adreseaza toți romanii care au drum pe meleaguri ausitrice și-a gasit raspuns de la MAE. Masura autoizolarii nu se va aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetațenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre destinații…

- Sindicatul Europol se revolta dupa ce 150 de polițiști au fost detașați in Vestul țarii pentru a face fața afluxului de migranți. Europol susține ca Romania nu se confrunta cu o criza a migranților și ca masura e una inutila.Sindicatul Europol denunta o ”urgie la frontiera de sud-vest a tarii”,…

- Spania extinde starea de urgenta impusa pentru a combate pandemia de coronavirus pentru inca doua saptamani incepand de duminica. Masura permite guvernului sa controleze deplasarile oamenilor in timp ce relaxeaza gradual izolarea nationala, informeaza Reuters.

