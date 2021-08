Se dubleaza sumele destinate premierii performantei sportive la Tokio 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi, la initiativa Ministerului Tineretului si Sportului, dublarea sumelor destinate premierii medaliatilor si a sportivilor clasati in primele 6 locuri la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, aurul urmand sa fie rasplatit cu 140.000 de euro, informeaza un comunicat al MTS.

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi, la initiativa Ministerului Tineretului si Sportului, dublarea sumelor destinate premierii medaliatilor si a sportivilor clasati in primele 6 locuri la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, aurul urmand sa fie rasplatit cu 140.000 de euro, se arata intr-un comunicat al…

- In perioada in care s-a aflat in proprietatea Ministerului Tineretului si Sportului și in administrarea Clubului Sportiv Municipal, la Baza Sportiva din Baia Mare se pregateau sute de tineri. Acum, cele 12 sectii printre care Atletism, Inot, Box și Rugby sunt gropi de gunoi, focare de infecție și zone…

- La inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a aprobarii de catre Guvernul Romaniei a Memorandumului de deblocare a rezervei de 10% din bugetul MTS, au fost alocate resurse suplimentare federațiilor sportive naționale. „Vești bune pentru sport, ca urmare a aprobarii de catre Guvernul…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat miercuri ca, in urma aprobarii de catre Guvern a memorandumului de deblocare a rezervei de 10% din bugetul MTS, au fost alocate resurse suplimentare federatiilor sportive in cuantum de 9,5 milioane de lei. "Vesti bune pentru sport, ca urmare a aprobarii…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi alocarea resurselor bugetare suplimentare necesare pentru organizarea a trei competitii sportive internationale in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al Ministrului Tineretului si Sportului. "Lumea sportului se bucura de noi vesti bune, ca…

- MTS anunta, intr-un comunicat, ca guvernul a alocat resurse bugetare suplimentare pentru trei competitii internationale gazduite in acest an de Romania, arata News.ro. Astfel, a fost aprobata suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia…

- Moment solemn pentru inotatorii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Robert Glința, David Popovici și Daniel Martin au fost felicitați, miercuri, 26 mai, de catre Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru performanțele lor, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon…