- Plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care dubleaza stimulentul financiar acordat copiiilor din familii defavorizate care merg la gradinița și creșa. Dublarea sumei pentru fiecare copil se va acorda incepand cu 1 ianuarie 2021. Proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Actul normativ stabileste cadrului legal de acordare, de catre autoritatile administratiei publice locale, a unui ajutor familiilor cu copii de varsta prescolara…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat de la inceputul anului și pana in prezent 53 de cazuri de varicela. Cele mai multe cazuri sunt la Gradinița cu program prelungit Lumea Copiilor din Targu Jiu, respectiv 25. Tot in Targu Jiu a mai fost semnalat un caz la Gradinița numarul 1, 4 cazuri la…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: „Reabilitare și dotare Gradinița cu program normal Roșia de Secaș, str. Principala nr. 284, loc. Roșia de Secaș, jud. Alba” Comunicat de presa Comunicat de presa: „Reabilitare și dotare Gradinița cu program normal Roșia de Secaș, str. Principala nr. 284, loc. Roșia…

- Dupa cum se știe, Gradinița cu program prelungit și Creșa „Prichindel” din Cugir vor intra intr-un amplu proces de modernizare. Cu cateva zile in urma au inceput operațiile de dezafectare și amenajare a unei cladiri mai vechi aparținand Școlii Gimnaziale „Singidava” Cugir, locație care va fi folosita…

- Ziarul Unirea Concursul “Suflet de copil , pus in versuri eminesciene”, desfașurat astazi la Gradinița cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia Astazi, 21 ianuarie 2020, s-a desfașurat cea de-a XVII-a ediție a concursului local „Eminescu și copiii”, organizat de catre Gradinița cu Program Prelungit…