- Mai mulți aleși ai partidelor de Opoziție au depus la Senat un proiect care modifica Legea privind Codul Fiscal și prevede impozit de 0% pentru elevii cu varsta de peste 16 ani care muncesc cu contract part-time și impozit de 5% pentru absolvenții din invațamantul profesional dual care muncesc. Inițiativa…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 15,6% in trimestrul II 2018 fata de aceeasi perioada a anului anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu acelaşi trimestru…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Mediafax. In servicii,…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania se afla pe primul loc in Europa la cresterea costului orar cu forta de munca, cu un avans de 12,7% in primul trimestru, urmata de Letonia, cu 11,2% si Ungaria, cu 10,3%, in conditiile unei medii de 2,7% la nivelul UE si de 2% in zona euro, potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica.…