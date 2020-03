Se deschide programul Rabla 2020. Ce noutati anunta Ministerul Mediului

Stiri pe aceeasi tema

- RABLA ELECTROCASNICE 2020. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Mediului, in acest an se va desfașura, pe langa cele doua programe ce vizeaza cumpararea de mașini noi, respectiv Rabla Clasic și Rabla Plus, și programul Rabla pentru electrocasnice. Mai exact, programul Rabla pentru…

- Motocicletele intra in programul Rabla din acest an. Ce prima de casare primesc cei care vor sa-și cumpere mașini electrice Ministerul Mediului a anunțat, marți, ca lanseaza in premiera, in Romania, ”Programul Rabla pentru motociclete”. Astfel, cei care au motociclete vechi și vor…

- DECIZIE… In urma cu cateva zile, o delegatie formata din primari de comune, membri ai Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), a participat la intalnirea cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Subiectul principal al intalnirii a fost programul de impadurire propus de Ministerul Mediului,…

- N. D. Programul ce vizeaza acțiunea de impadurire inclusiv a terenurilor degradate va fi susținut, anul acesta, și de autoritațile locale, fiind propusa incheierea, pentru inceput, a unui acord de parteneriat intre Asociația Comunelor din Romania și Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor in vederea…

- Arena Freestyle Open aduce in acest weekend, la Paltiniș, cei mai spectaculoși boarderi și free-ski-eri din țara, temerari pentru care sariturile, rostogolirile aeriene și aterizarile spectaculoase fac parte din cotidian. Evenimentul a ajuns la cea de-a 9-a ediție și este de departe, cel mai important…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax. „Programul…

- Programul „Rabla” 2020 va demara in luna martie, iar Ministerul Mediului anunța ca va pune la dispoziția romanilor care iși doresc o mașina noua peste 60.000 de vouchere. Mai mult, pentru "Rabla Plus", numarul voucherelor va fi cu 20% mai mare.

