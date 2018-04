Sejurul de cel putin 12 zile are un pret pe masura – 9 milioane si jumatate de dolari de persoana. Viitorul proprietar al hotelului a inceput deja sa primeasca rezervari. Avansul este de 80 de mii de dolari. Inainte de excursia in spatiu, turistii trebuie sa treaca printr-un curs de instruire care dureaza trei luni. O parte a instruirii are loc online, iar cealalata la sediul companiei din Texas.