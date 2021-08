Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti anunta ca din 10 august va relua spectacolele in aer liber, la Sala Amfiteatru. Prima reprezentatie este a spectacolului de muzica si poezie "As vrea sa iti spun..." cu Marius Bodochi, Alexandru Atanasiu si Lucian Maxim, de la ora 21.00.

- Primaria Municipiului Iași pune la dispoziție o aplicație smartphone pentru monitorizarea și rezervarea de locuri de parcare. Aceasta este intitulata UPPARK, pentru funcționarea sa fiind montați 960 de senzori in parcarile publice din oraș. Cu ajutorul acesteia, persoanele interesate pot vedea online…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal EURO 2020 incepe astazi, 11 iunie, la Roma, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.Meciul inaugural este Turcia - Italia, programat pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, de la ora 22.00.Turneul EURO 2020 are loc in conditii…

- Un singur participant dintre sutele de spectatori prezenti la cele patru evenimente-pilot culturale, organizate de autoritati la mijlocul lunii mai, s-a infectat cu SARS-COV-2. Anuntul a fost facut joi de Ministerul Culturii, transmite Digi24.ro Cele patru evenimente-pilot s-au organizat in perioada…

- Ministerul Culturii a anunțat joi, 10 iunie, concluziile celor patru spectacole-pilot organizate la București și Cluj-Napoca, in perioada 14-16 mai, la care au participat 1.300 de persoane vaccinate anti-Covid, trecute prin boala sau cu un test negativ. Un singur participant s-a infectat cu Sars-Cov-2,…

- Gala premiilor UNITER 2021 va avea loc luni, 19 iulie, de la ora 21.00, la Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Mare. Sarbatoarea Teatrului romanesc revine, dupa sase ani, in Bucuresti, scrie News.ro. Juriul format din Monica Andronescu (critic de teatru), Puiu Antemir…

- Ministrul Culturii participa sambata seara la primul spectacol organizat cu public, in interior. Evenimentul are loc la Teatrul Național din București, iar spectatorii vor putea urmarii piesa "Dineu cu proști".