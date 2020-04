Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului,…

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului.…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 6 aprilie 2020. Este una dintre cele mai importante ședințe de guvern din ultima perioada.I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII…

- „Pandemia de coronavirus ne-a pus in fata unei situatii noi, creand in acelasi timp probleme in multe domenii. Stim ca mulți dintre clienții noștri au pierdut venituri in aceasta perioada, astfel incat obiectivul nostru este sa-i ajutam. De aceea, suspendam facturarea catre clienții noștri persoane…

- Pandemia de coronavirus schimba toate obiceiurile pe care le aveam pana acum. Distanțarea sociala este una din recomandarile specialiștilor pentru The post Petroșani: Ședința CL prin sistem de videoconferința appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, dupa ședința de Guvern de joi seara, ca a fost adoptata OUG prin care importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19 vor fi scutite de taxe vamale si TVA pe perioada starii de urgența și pentru 30 de zile dupa incetarea acesteia. De altfel, ministrul…

- Poate fi interzisa gradual circulația Președintele Klaus Iohannis a anunțat masurile prevazute in decretul privind starea de urgența. Șeful statului a aratat ca daca este nevoie se va putea plafona prețul medicamentelor, alimentelor de baza și al utilitaților. De asemenea, va putea fi interzisa gradual…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) se va intruni in sedinta publica extraordinara, luni, la ora 12,00, pentru a adopta o decizie cu privire la regulile de comunicare audiovizuala in perioada starii de urgenta. "Pentru desfasurarea in conditii de siguranta pentru toti participantii la sedinta,…