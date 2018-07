Se dau din nou asigurari! Pe podul de la Maracineni se va circula pe 30 august

Stiri pe aceeasi tema

- In mod specific, AmCham Romania isi exprima sustinerea pentru mentinerea actualului model de functionare a sistemului de pensii administrate privat, fiind un sistem de asigurari cu o sustenabilitate dovedita pe termen lung, si o premiza fundamentala pentru imbunatatirea calitatii vietii viitorilor pensionari…

- De mai bine de o saptamana, medicii si pacientii din Romania au intampinat o problema grava: nu au putut prescrie, respectiv primi retetele, pentru ca sistemul informatic CNAS nu a functionat. Reprezentantii Casei Naționale de Asigurari de Sanatate spun ca sistemul nu a fost functional doar pe data…

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, sub coordonarea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Tatgu Mures, desfasoara, miercuri, in toate judetele Romaniei si in…

- "VIG a fost prima companie de asigurari care s-a extins in Est dupa ce a cazut Cortina de Fier și acum culegem roadele, mai mult de jumatate din profitul de 442,5 milioane de euro obținut anul trecut, fiind adus de companiile din Europa Centrala și de Est. Am intrat in aceste țari cu intenția de a ramane…

- N. Dumitrescu Dupa aproape patru ani de la inaugurare, s-a gasit o solutie pentru ocuparea tuturor celor 50 de paturi existente la Centrul rezidential pentru persoane varstnice din Fintinele – prima institutie de acest tip construita in ultimii peste 20 de ani. Desi acest centru ofera conditii la standarde…

- Olivia Steer, cunoscuta pentru pozitia sa anti-vaccinare, a fost premiata la „Gala Femeilor care Daruiesc Sanatate”, pentru „rolul sau activ in societate”. La eveniment au participat si Rodica Nassar, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, dar si Razvan Vulcanescu, presedintele Casei Nationale de…

- Luciana Boboc, fost presedinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Braila, a fost pusa sub acuzare de procurorii DIICOT, sub control judiciar, intr-un dosar legat de decontari ilegale ale unor retete oncologice fictive. Potrivit unui comunicat al DIICOT, Luciana Boboc este…

- Aeroportul International Henri Coanda, lucrari la caile de rulare Lucrarile de reparatie la caile de rulare de pe Aeroportul International Henri Coanda au demarat joi, termenul de finalizare fiind noiembrie 2018, se arata într-un comunicat de presa al Companiei Nationale Aeroporturi…