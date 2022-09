Romania stinge lumina la orele de varf. Uniunea Europeana a propus raționalizarea energiei, iar premierul Romaniei Nicolae Ciuca a anunțat faptul ca vor fi restricții pentru reducerea consumului. Șeful Executivului a anuntat ca in sedinta de joi a Guvernului vor fi discutate si recomandarile Comisiei Europene privind reducerea consumului de energie la orele de varf, […] The post Se da stingerea in Romania! Planul controversat al Guvernului pentru energie first appeared on Ziarul National .