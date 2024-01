Se construiește un nou spital în Tecuci: investiție de 35 milioane euro Dupa ce a fost ratata construirea unui nou spital județean in baza unei finanțari prin PNRR, Primaria și Consiliul Județean Galați au luat decizia construirii a doua spitale municipale la Galați și Tecuci. Președintele Consiliului Județean (CJ) Galați, Costel Fotea, a semnat joi, 11 ianuarie, contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru construirea unui nou spital la Tecuci, investiție in valoare de 35 de milioane de euro. Construirea și dotarea cu echipamente a noului spital de la Tecuci vor fi finanțate din fondurile proprii ale CJ Galați, finanțarile fiind alocate in doua componente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

