se complică situația pe front Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana a fost doborata. In ultimele zile, razboiul aerian dintre Rusia si Ucraina s-a intensificat. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca Rusia a folosit aproximativ 300 de rachete si 200 de drone in cinci zile. Rusia a lansat cel mai mare bombardament aerian Rusia a lansat cel mai mare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

