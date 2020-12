Dupa discursul pe care l-a ținut, duminica seara, la aflarea exit-pollurilor, pe pagina de Facebook a lui Dan Barna au aparut mai multe mesaje in care i se cere demisia de la șefia USR. Membrii și simpatizanții USR ii cer demisia lui Dan Barna. „Demisia de onoare, daca aveți așa ceva. Fara melodrama, dar duceți partidul pe o linie moartaDomnul Barna… ramaneți in izolare și lasați politica”, sunt doar doua mesaje postate pe Facebook, potrivit Mediafax.„Domnule Dan Barna, cu respect va spun, ați greșit ca nu v-ați retras dupa alegerile prezidențiale. O spun ca votant Usr+. Ați tras in jos munca…