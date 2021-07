Se caută medici români în străinătate! Salariile pot ajunge și la 10.000 de euro Criza din domeniul sanitar a accentuat cautarile de personal medical la nivel global. In prezent, pe platforma BestJobs sunt in total peste 3.000 de anunțuri pentru joburi in domeniu, cu oferte salariale care depașesc 2.000 euro. Dintre acestea, 5% sunt oportunitați pentru medicii romani de a lucra in alte țari, cu pachete de beneficii care ajung și la 10.000 de euro. Cele mai cautate specializari medicale pentru care angajatorii ofera intre 6.000 și 10.000 de euro sunt medicina de familie, ginecologie, dermatologie, gastroenterologie, oncologie, stomatologie și chirurgie. Printre țarile care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

