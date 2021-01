Stiri pe aceeasi tema

- ■ situata in strada Sperantei, Sectia Psihiatrie era singura autorizata ISU pentru securitate la incendii ■ sapte pacienti au fost transferati la Spitalul de Psihiatrie Sfintul Nicolae ■ in unitate s-a declansat o ancheta interna, dar si politia verifica camerele pentru a depista persoana care a fumat,…

- ■ la nivel national si judetean au fost infiintate numere de telefon, in sistem telverde, pentru consiliere pedagogica si psihologica Conducerea Inspectoratului Scolar este constienta de necesitatea existentei unei comunicari cit mai eficiente, pe probleme ce tin de consilierea didactica sau psihologica,…

- ■ prefectul George Lazar a anuntat prezenta in judet a unei echipe de la Fundatia Daruieste viata ■ acest ONG cunoscut este dispus sa construiasca la Piatra Neamt o sectie modulara ATI ■ Prefectul George Lazar a facut luni, 23 noiembrie, citeva precizari referitoare la prezenta in Neamt a unui grup…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea și totodata liderul consilierilor județeni social democrați, Marian Oprișan, a declarat joi ca aleșii PSD vor demonstra in acest mandat ca știu sa faca opoziție constructiva, așa cum consilierii PNL nu au știut sa faca in mandatul 2016-2020. „Dupa cum ați…

- Intrarea in Autogara Focșani a fost blocata in aceasta dimineața de 2 microbuze in semn de protest. Patronul unei societați de transport spune ca a fost amendat cu zece mii de lei, dupa ce Consiliul Județean ar fi raportat ca nu ar fi efectuat un anumit numar de curse, pe care el susține ca le-a […]…

- ■ prefectul de Neamt si primarul de Piatra Neamt au fost in piata ■ se cauta solutii pentru ca producatorii sa poata vinde inauntrul pietei ■ Prefectul de Neamt, George Lazar, primarul de Piatra Neamt, Andrei Carabelea, si reprezentantii ISU, IPJ, DSP si DSVSA s-au deplasat luni dimineata, 9 noiembrie,…

- Președintele ALDE Vrancea, Ionel Cel Mare, l-a susținut pe Marian Oprișan pentru postul de vicepreședinte al Consiliului Județean. Cel Mare a aratat ca nu a fost o negociere pentru aceasta funcție ci doar a respectat o echipa din care a facut parte incepand cu 2012. „Am fost 30 de ani militar, iar cand…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, va verifica pe teren cum se lucreaza pe drumurile județene Miercuri a avut loc o prima intalnire a șefului administrației județene cu factorii implicați in realizarea investițiilor de infrastructura rutiera din județul Vrancea, pentru a se afla…