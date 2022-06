Se caută ­atacanţi! Petrolul a ramas ”doar in Mazarache” la nivelul compartimentului ofensiv, unde Diarra este… de negasit, fiind propus de impresari la diverse cluburi, in timp ce la clubul cu care are contract are ”statutul” de… invoit, in timp ce Jarovic a fost considerat ”necorespunzator” și, implicit, scos din lot! Se aștepata un raspuns de la Mirko Ivanovski, atacant care a mai jucat la noi in țara la Astra, CFR Cluj și Dinamo – cu care a retrogradat, acoperirea ”golurilor” din atac fiind o principala prioritate! Ultimul la care s-a renunțat a fost Jarovic, care a fost prezent la reunire, insa apoi Nae Constantin… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

