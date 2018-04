Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman a adoptat, recent, o serie de masuri organizatorice care au in vedere eficientizarea activitații in scopul creșterii vizibilitatii evenimentelor de promovare a culturii si civilizatiei nationale. Aceste decizii se aplica in baza hotararii Consiliului de Conducere al ICR, in…

- Cele o mie de doze de imunoglobulina au fost livrate catre SC Unifarm in cadrul unuia dintre contractele pe care compania le are in derulare. Dozele sunt destinate tratamentului bolnavilor acuti care sufera de imunodeficienta primara si boli autoimune, centralizate de catre Ministerul Sanatatii. In…

- Asociatia de Arbitraj Institutionalizat a prezentat sambata, 10 martie 2018, analiza activitatii desfasurate in anul 2017 si obiectivele anului in curs. La finalul evenimentului, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si-au primit in bransa 32 de noi colegi care au depus juramantul,…

- Campania TVR Moldova poate fi urmarita de romanii din tara si din lume, la TVR 1 si TVRi In 27 martie, romanii aniverseaza implinirea a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia motiv pentru care Televiziunea Romana va propune sa rasfoim impreuna filele istoriei, rememorand biografiile celor mai importanti…

- Proiectele de lege privind dezincriminarea unor fapte de coruptie au provocat proteste in Romania si peste hotare, institutiile europene si internationale au criticat suprapopularea penitenciarelor si conditiile de detentie improprii, iar romii s-au confruntat in continuare cu discriminari, releva…

- Dupa mai mult de un an de guvernare, coalitia parlamentara PSD-ALDE a indeplinit mai putin de o cincime din propunerile pentru dezvoltarea invatamantului superior inaintate de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) in campania electorala din anul 2016, se arata intr-un comunicat…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). ''Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia…

- Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, a intrat in ultima etapa a competiției, Finala Plina de Bine, cu 44 de proiecte susținute de catre 43 de organizații neguvernamentale. Etapa decisiva a Campionatului…