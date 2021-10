Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitala, medicul Beatrice Mahler, spune ca o soluție pentru criza sanitara prin care trece Romania este ”testarea masiva” a populației, astfel incat persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 sa fie izolate imediat. Vaccinarea și carantinarea nu pot da rezultate…

- Astazi, in ședința extraordinara a Guvernului Romaniei, s-au adoptat noile restricții la nivel național pentru localitațile unde rata de infectare depașește 6 la mia de locuitori. Bucureștiul a ajuns azi la o rata de infectare de 8,28. Restricțiile intra in vigoare din 3 octombrie. „Activitațile vor…

- Rata de infectare a depașit, sambata, 8 la mia de locuitori. Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București ar trebui sa se reuneasca din nou, dupa ce Guvernul aproba, sambata, noile masuri ale CNSU. Alte localitați din jurul Capitalei, din județul Ilfov, au depașit chiar și rata de…

- Cei de la AUR cer inceperea urmaririi penale impotriva sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, dupa tragedia de vineri de la Constanța, unde 7 bolnavi au murit in incendiul devastator din secția de ATI. Partidul condus de George Simion si Claudiu Tarziu considera ca șeful DSU…

- Comunele Roma si Tudora din judetul Botosani au intrat, de joi dimineata, in carantina zonala, in baza unor ordine semnate de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, transmite Agerpres. Masurile de carantinare zonala, care au fost publicate in Monitorul Oficial, au fost luate…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi seara, pe Facebook, ca „l-a informat pe președintele Klaus Iohannis” și vineri, 20 august, vor fi trimiși inca 142 de pompieri in Grecia, dupa ce, acum trei zile, a avut loc ceremonia de primire a celor 108 salvatori romani care au ajutat la stingerea incendiilor.…

- Pompierii romani care au intervenit pentru stingerea incendiilor din Grecia au revenit ieri, in țara, unde au fost primiti cu o ceremonie speciala și au fost inaintați in grad. Cei 108 salvatori romani, intre care o echipa de zece pompieri de la ISU Brașov, au fost primiți intr-un cadru festiv pe Platoul…

