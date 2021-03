Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii care au declanșat vineri dimineața protestul spontan de la metrou s-au manifestat zgomotos pe peronul stației Unirii 1, relateaza HotNews.ro. Potrivit sursei citate, un sindicalist canta la microfon, in aplauzele celor din jur, si acompaniat de acordurile muzicale dintr-o boxa portabila…

- Premierul Florin Cîțu a transmis ca protestul de la metrou este o acțiune ilegala pusa la cale de un ”fost deputat PSD care vede ca îi dispar sinecurile”. ”Un fost deputat PSD, care vede ca îi dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta este acțiunea…

- Circulatia metrourilor este blocata, vineri, dupa ce 600 de salariati s-au blocat in subteran, blocand calea de rulare. In același timp, Bucureștiul este efectiv paralizat, iar oamenii se deplaseaza foarte greu. Citește și: Florin Cițu iși incalca una dintre marile promisiuni ale mandatului:…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00. „Referitor…

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunta Metrorex, care precizeaza ca…

- ”O actiune ilegala da peste cap viata unui intreg oras. Cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri. Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii. Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei,…

- Circulația metrourilor este blocata, vineri dimineața, dupa un protest spontan al sindicaliștilor. Calatorii au gasit lacatul pus la gurile de metrou și anunțul: „Greva spontana, ne cerem scuze pentru disconfortul creat”.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca va fi permisa circulatia in afara locuintei in intervalul orar 20,00 - 02,00, in noaptea de 3 spre 4 aprilie, pentru participarea la sarbatorirea Pastelui catolic. "Pentru noaptea de 3 aprilie spre 4 aprilie se va permite circulatia…