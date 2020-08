Stiri pe aceeasi tema

- Cand ne aflam fața in fața cu ”virusul cauzator de cancer” – un diagnostic adesea infricoșator, este important sa știm ca o atitudine pozitiva, increzatoare și optimista, poate sa faca diferența intre ”invins” și ”invingator”. Este și cazul cantareței Sabina Leonte Alb, care deși a fost diagnosticata…

- Radu Palanița este caștigatorul marelui premiu la Romanii au talent, sezonul 10. Mecanicul auto a reușit sa impresioneze publicul care l-a votat in marea finala, difuzata la tv in urma cu mai bine de 2 luni. Acesta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbit despre cum s-a schimbat…

- Printre lacrimi, ne-a povestit ca, de mai bine de 3 ani, fiica sa nu ar mai fi dormit in bratele ei de mama! Povestea Adelei, tanara mama, pe care v-am prezentat-o ieri, a impresionat o tara intreaga.

- Cu doua zile inainte de referendumul de modificare a Constitutiei, ce va incepe maine si se va desfasura pana pe 1 iulie, Vladimir Putin a anuntat cresterea impozitelor pe veniturile mari, precum si noi ajutoare si subventii, masuri menite sa contribuie la combaterea crizei provocate de pandemia COVID-19,…

- Un grup de adolescenți din Seattle, SUA, a facut o descoperire șoocanta pe o plaja turistica din orașul american. Tinerii se plimbau și au descoperit un geamantan negru iar cand l-au deschis, ceea ce au gasit inauntru i-a indemnat sa sune de indata poliția.

- Ce a insemnat pentru tine sa obții un Golden Buzz? Ce ai simțit in acele clipe? Un moment memorabil, plin de emoție și confirmarea ca ceea ce fac prin cantec ajunge in sufletul oamenilor. Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor? Nimeni nu s-a așteptat…

- Pandemia de COVID-19 a redus veniturile romanilor si a modificat perceptia acestora asupra riscurilor, schimband totodata comportamentul de consum, arata datele celui mai recent Barometru realizat de IRES – Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie, la solicitarea UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor…

- Doi frati din Romania sunt acuzati pentru o crima comisa in Italia in urma cu un an. Victima este tot un roman, pe care cei doi l-ar fi snopit in bataie, apoi l-au aruncat intr-un canal cand inca mai era in viata.