Stiri pe aceeasi tema

- Personajul Baby Yoda, care in ultimii ani a devenit o mascota interplanetara in universul "Star Wars" datorita serialului "The Mandalorian", va avea in curand un film dedicat in cadrul acestei francize cinematografice, au anuntat marti reprezentantii companiei Lucasfilm, informeaza AFP.

- Dupa o serie de eșecuri la box office in 2023 și scaderea interesului pentru supereroi inclusiv pe Disney+, se pare ca Marvel Studios schimba strategia,... The post Este oficial: serialul „Daredevil” produs de Netflix face parte, totuși, din Marvel Cinematic Universe appeared first on Special Arad ·…

- „Steamboat Willie”, primul film Disney care l-a avut in prim plan pe Mickey Mouse, a intrat, luni, in domeniul public, conform legislatiei americane, la 95... The post Se anunța doua filme de groaza cu Mickey Mouse, dupa ce personajul a intrat in domeniul public appeared first on Special Arad · ultimele…

- Printre titlurile confirmate de Disney+ in 2024 se numara adaptarea originala a bestsellerului lui James Clavell, „Shogun" de la FX, povestea imersiva a unuia dintre cei mai mari designeri „Cristobal Balenciaga", Renegade Nell, realizata de producatoarea premiata Sally Wainwright. Mult asteptatele seriale…

- Compania de productie Lucasfilm, detinuta de grupul Walt Disney, a dat in judecata o spalatorie auto tematica de la periferia capitalei chiliene, Santiago de Chile, pe care o acuza ca a plagiat franciza sa de film si televiziune „Star Wars” („Razboiul Stelelor”), a carei valoare a fost estimata la mai…

- Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și gazduiește in exclusivitate producțiile originale Disney+. In luna decembrie pe Disney+ poți viziona alaturi de cei apropiați mult așteptata serie originala Percy…

- Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și gazduiește in exclusivitate producțiile originale Disney+. Pe masura ce nopțile reci din noiembrie ne invaluie, Disney+ vine cu o mulțime de premiere pentru toate…