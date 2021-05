Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) este prezentat de premierul Florin Cițu in ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului de la ora 13.00. Șeful Executivului are la dispoziție 60 de minute pentru PNRR. Ulterior are loc dezbaterea Planului, așa cum a cerut și PSD, care, prin vocea…

- Planul Național de Redresare și Reziliența va fi prezentat, miercuri, in Parlament, intr-o ședința de plen reunit, a anunțat, marți, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. De asemenea, pe ordinea de zi a plenului reunit va fi și ratificarea Tratatoului EURATOM, privind sistemul de resurse…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Redresare și Rezilienta (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. "Birourile permanente reunite au hotarat…

- Potrivit programului transmis de Guvern, de la ora locala 14.00, premierul Florin Citu are o intalnire cu Adina Valean, comisar european pentru transporturi. De altfel, premierul a anuntat ca proiectele de infrastructura sunt prioritare in PNRR, urmarindu-se rezolvarea mai multor probleme. De…

- ​​Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.…

- Senatul si Camerei Deputatilor se reunesc in plen comun, miercuri, de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica…

- Europarlamentarul Victor Negrescu avertizeaza ca Romania risca sa fie sancționata de UE daca incalca normele privind cheltuirea banilor alocați prin PNRR. "Conform recomandarilor facute de Parlamentul European, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie sa aloce minim 10% din Planul Național…

- Deputatul PNL, Alexandru Muraru, vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie din Camera Deputatilor, sustine ca 1,86 miliarde de euro din cele 31 de miliarde de euro alocate Romaniei prin PNRR vor fi utilizate pentru modernizarea si digitalizarea scolii romanesti, el precizand ca aceste alocari masive…