Stiri pe aceeasi tema

- Procesul ucigașului Valentina Nica se apropie de final. La termenul de marți, judecatorul de caz a decis sa amane cauza la data de 28.01.2020 pentru soluționarea pe fond și a stabilit termen pentru pronunțarea cu privire la cererile de schimbare a incadrarii juridice la data de 09.01.2020. Cosmin Dan…

- Tribunalul București a suspendat executarea autorizației de construire emisa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care prevedea construirea unui ansamblu de blocuri pe spațiul verde din Kiseleff 45 cunoscut drept „Gradinile Versailles ale Bucureștiului”, anunța Nicușor Dan, scrie Mediafax.Vezi…

- Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca decizia tribunalului, respectiv de condamnare a sa la 11 ani și opt luni de inchisoare, este una „nedreapta”, motivand ca nu au fost administrate toate probleme, aratand ca va contesta sentința.Costin Mincu…

- S-a așternut uitarea peste cazul Valentina Nica, insa pentru familie moartea tinerei ramane o rana deschisa. De curand a avut loc un nou termen de judecata in procesul lui Cosmin Dan, tanarul acuzat ca a ucis-o și incendiat-o pe fosta iubita, prilej pentru anumite persoane sa arunce cu noroi. De parca…

- Joi, procesul in care Cosmin Dan este judecat pentru uciderea Valentinei Nica a ajuns la un nou termen. Inculpatul a fost adus de la penitenciarul Focșani in sala de judecata de la Tribunalul Buzau, unde a marturisit ce intenții a avut in fatidica noapte de 22 spre 23 februarie. Dupa ce a spus ca regreta…

- Astazi, joi, 23 octombrie, Cosmin Dan, ucigașul Valentinei Nica, a fost audiat la Tribunalul Buzau alaturi de patru martori care au asistat la incendierea tinerei, in apartamentul ei de pe Bulevardul Balcescu. Antonio Macelaru, un adolescent de 15 ani, care pare sa fie martorul cheie in acest caz, a…

- Un pas important a fost facut, joi, de magistratii care judeca dosarul lui Cosmin Dan, acuzat de uciderea prin incendiere a Valentinei Nica, fosta sa iubita, in apartamentul acesteia. Instanta a obtinut marturia cutremuratoare a adolescentului care s-a aflat in casa groazei in momentul in care inculpatul…

- Proba importanta, in dosarul in care Cosmin Dan este judecat pentru uciderea cu bestialitate și incendierea Valentinei Nica, fosta sa iubita, in apartamentul acesteia de pe bulevardul Nicolae Balcescu. La termenul de azi, instanța a obținut marturia cutremuratoare a lui Antonio, puștiu de 14 ani care…