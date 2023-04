Se anunță ploi pe tot parcursul zilei Miercuri vremea va fi inchisa. Soarele rasare la ora 06:36. Norii vor se vor aduna inca din timpul nopții, iar peste zi vor acoperii cerul. Se vor semnala ploi ușoare pe arii extinse. In zonele montane se cor inregistra lapovița și ninsori. Vantul va sufla cu unele intensificari in zona montana. Soarele va apune la ora 20:20. Maxima zilei va urca spre 13 grade. Joi, temperaturile vor crește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, fața de ziua precedenta, valorile termice vor cobori. Soarele rasare la ora 06:43. Pe timpul zilei innorarile vor fi temporar accentuate și local se vor semnala ploi. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari la munte, unde se vor inregistra și ninsori. Soarele va apune la ora 20:14.…

- Joi, atmosfera va fi gri pe toata perioada zilei. Soarele rasare la ora 06:58. Valorile termice sunt și mai scazute fața de ziua precedenta, iar pe alocuri nori vor scutura precipitații mixte. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari. La munte va continua sa se depuna un nou strat de zapada,…

- Dupa ce au avut parte de o prima zi din saptamana cu soare stralucitor și atmosfera de mai, dambovițenii vor avea astazi parte de o zi mai puțin insorita. Maxima zilei va ramane ridicata și se va situa in jurul valorii de 16 °C, dar pe tot parcursul zilei vantul va sufla destul de puternic, iar șansele…

- Vineri, atmosfera se anunța placuta. Soarele rasare la ora 06:36. Pentru la noapte și dimineața temperaturile se mențin reci, in jurul valorii de 0 grade, dar precipitațiile se vor restrange, in zona noastra. Peste zi cerul va deveni variabil, iar temperaturile vor crește gradual, astfel ca maxima…

- Luni, cerul va fi mai mult senin. Soarele rasare la ora 06:44. La noapte și in prima partea zilei temperaturile vor fi modeste, ceața in zonele joase, dar treptat, odata cu dispersarea norilor, temperaturile vor deveni mai prietenoase. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari in zonele…

- Meteorologii anunța in acest weekend in București o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, urmata de averse și descarcari electrice. Potrivit ANM, pana duminica, la ora 08.00, in Capitala vremea va fi deosebit de calda, cu o temperatura maxima de 15…17 grade (valori cu 8…10 grade…

- Miercuri, temperaturile ridicate se mențin. Soarele rasare la ora 07:18. Noaptea cerul va fi mai mult senin, cu valori termice in creștere, iar pe timpul zilei va fi variabil. Pe alocuri, dimineața se va așterne ceața. La munte vantul va sufla cu intensitate și va viscoli zapada. Soarele va apune…

- Luni, temperaturile se mențin calde, in zona noastra. Soarele rasare la ora 7:58. Cerul va fi variabil spre senin, in a doua parte a zilei, iar la munte va ninge in aceasta noapte și in primele ore ale dimineții. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va…