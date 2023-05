Se anunță o nouă grevă. CFR-iștii amenință cu boicotarea sezonului estival Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, Rodrigo Maxim, a declarat sambata seara, la Antena 3, ca angajații CFR pot intra in greva generala incepand cu 1 iulie, in plin sezon estival, in semn de protest fața de nivelul de salarizare. „De la 1 iulie angajații CFR pot incepe greva generala in sezon estival. Sunt proteste pentru supraviețuire, avem salarii mizere, avem salarii de necalificați”, a declarat liderul sindical. El a menționat ca un mecanic de locomotiva debutant are salariul minim pe economie, la fel și un inginer. Pana sa se ajunga la greva generala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

