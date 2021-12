Stiri pe aceeasi tema

- Valul 5 al pandemiei va fi cel puțin unul „amestecat”, dat de tulpina noua Omicron și de cea care e dominanta acum, Delta, dar se poate intampla ca incet-incet sa devina predominanta varianta cea noua a coronavirusului, care este mult mai contagioasa. „Fara indoiala” Omicron va ajunge și in Romania…

- Premierul Ciuca va avea duminica, la ora 11, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ședința vine ca urmare a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat in ședința de vineri o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) ca la intrarea in Romania sa fie obligatorie prezentarea unui test PCR, inclusiv pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Propunerea ar urma sa fie rediscutata…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron in Europa, iar noua tulpina va ajunge si in Romania, informeaza Mediafax."Exista in 11 state UE si sunt 70 de cazuri inregistrate la nivelul regiunii Europa a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații: „Avand…

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…