La Forumul Economic Mondial (WEF) din acest an, cei mai puternici lideri de stat din lume și-au dat reciproc mana virtual. S-ar putea spune ca evenimentul a trecut aproape neobservat, dar… Evenimentul numit „Agenda Davos” a inceput luni și s-a incheiat vineri, 29 ianuarie. Pentru prima data in istoria Forumului Economic Mondial, intalnirea celor mai puternici lideri de stat s-a desfașurat digital, pe internet și nu ca de obicei, in orașul elvețian Davos Europa a fost reprezentata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele Comisiei Europene, Ursula…