- Biroul premierului israelian Naftali Bennett a declarat joi ca președintele rus Vladimir Putin și-a cerut scuze pentru comentariile pe care le-a facut Serghei Lavrov despre originile evreiești ale lui Hitler, care au atras nemulțumirea autoritaților de la Ierusalim, noteaza CNN. „Prim-ministrul a acceptat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis joi premierului israelian, Naftali Bennett, ca Rusia este dispusa in continuare sa permita evacuarea civililor blocati in zona industriala Azovstal din Mariupol, informeaza agentia Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a cerut scuze de la premierul din Israel, Naftali Bennett, dupa declarațiile ministrului rus de externe Serghei Lavrov. In timp ce Kremlinul refuza sa spuna daca a fost abordat subiectul in cadrul discuției telefonice de astazi, Israelul spune ca liderul rus și-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca Biserica Aleksandr Nevski din Orasul Vechi al Ierusalimului sa intre in proprietatea Rusiei, intr-o scrisoare adresata premierului israelian Naftali Bennett, adaugand ca o promisiune in acest sens a fost formulata de predecesorul acestuia, Benjamin Netanyahu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin ii cere premierului israelian Naftali Bennett ca biserica „Aleksandr Nevski” din Orasul Vechi al Ierusalimului sa intre in proprietatea Rusiei, afirmand ca avea o ințelegere in acest sens cu fostul premier Benjamin Netanyahu facuta in urma eliberarii unui cetațean israelian…

- Cantareata americana Madonna si-a exprimat sustinerea pentru Ucraina, care face fata invaziei ruse, intr-un videoclip in care aminteste de al Doilea Razboi Mondial. Madonna a publicat un videoclip pe Instagram format din fotografii-soc ale bombardamentelor din Ucraina in ultimele zile, alternand fotografii…