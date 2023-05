Scutire de la plata impozitului pe salarii pentru IT-iști Salariații din sectorul IT vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor pentru angajatii care desfasoara activitati al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Ordinul a fost initiat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) și prevede ca angajatii din institutiile publice, dar si cei din privat beneficiaza in mod egal de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor.De asemenea, ordinul se aplica si personalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

