Scutire de impozit pentru pensionarii care închiriază casa studenţilor sau elevilor Propunerea legislativa se afla in dezbatere la Senat și prevede scutirea la impozit, a veniturilor din chirii, pentru pensionarii care iși ofera spre inchiriere locuința anumitor persoane, respectand unele condiții. Categoriile de pensionari care ar putea beneficia de scutirea impozitului pe venit sunt pensionarii pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata parțiala in sistemul public de pensii, scrie avocatnet.ro Culmea ANAF: Plata impozitelor in avans este perceputa ca restanta si se pun popriri pe conturi Pentru a putea beneficia de aceste scutiri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

