- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:50, pe DN1 E60, pe raza localitații Copaceni. Din primele date, un barbat de 73 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Cluj-Napoca inspre Copaceni, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, ar…

Un autoturism s-a izbit de un cal, care fugea pe un bulevard din municipiul Cluj-Napoca. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața, pe Bulevardul Muncii din reședința de județ. "Este vorba despre un...

- Tanara soferita care in august 2020 a lovit intentionat cu masina un politist pe motocicleta va sta dupa gratii 8 ani si 3 luni si este obligata sa-i plateasca barbatului daune morale de 50.000 de lei .Sentinta a fost pronuntata luni de judecatorii Curtii de Apel Ploiesti. Politistul a urmarit-o cu…

- O femeie de 45 de ani a fost accidentata sambata, 5 martie, la intrare in Florești dinspre Gilau.Conform reprezentanților IPJ Cluj in cursul zilei de azi, in jurul orei 14.30, o femeie in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu autoturismul pe directia Gilau spre Cluj-Napoca, la km…

- Un pieton a fost lovit de un autoturism, joi seara, in jurul orei 19.10, pe Calea Baciului.Din primele informații rezulta ca pietonul a trecut prin loc nermarcat, in plin trafic, și a fost lovit de un autoturism. Mai multe persoane au sarit sa ii acorde primul ajutor victimei, in așteptarea ambulanței. Accidentul…

- Scene incredibile pe un drum din Timis. Un barbat, de 62 de ani, a fost retinut dupa ce a sicanat in trafic o alta masina in care se aflau doi barbati, a lovit autoturismul, apoi a fugit de la locul accidentului. Totul dupa mai multe pahare de alcool.S-a intamplat sambata seara, pe soseaua dintre Periam…

- „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au fost sesizați la data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 20.20, pentru a interveni la un accident de circulație produs pe strada Alexandru Vaida Voevod, din municipiul Cluj-Napoca, soldat cu ranirea unui pieton.Din primele informații, conducatorul…

