Scurta listă a miniştrilor PNL. Surpriză la Justiție PNL a validat, luni, in sedinta Biroului Politic National, lista ministrilor care vor face parte din Cabinetul Nicolae Ciuca. Potrivit documentului validat in BPN, PNL va avea opt ministri in Cabinetul Ciuca, si niciun vicepremier, in conditiile in care partidul a dat prim-ministrul. PSD a validat deja lista ministrilor, care va fi depusa marti in Parlament. Lista ministrilor a fost prezentata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca social-democratii au decis sa puna capat crizei politice. Votul din conducerea PNL a fost unul criticat de multi liberali. Ludovic Orban a atras atentia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

