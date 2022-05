Scurtă lecție de istorie privind vulnerabilitățile din spațiul cibernetic Odata cu dezvoltarea tehnologiei, serviciile de informatii au identificat o serie de oportunitati imposibil de fructificat cu cativa ani inainte. Dezvoltarea retelei globale, Internetul, insotita de aparitia a nenumarate tehnologii care faciliteaza interactiunea intre institutii si persoane au dus la o explozie a datelor asociate unei serii greu de cuantificat de activitati umane: convorbiri telefonice, tranzactii financiare online, transmisii de informatii inter-tari, comertul online, retele de socializare, forumuri de discutii, bloguri etc. Toate aceste activitati presupun schimburi de date,… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, serviciul Fill & Go Manager a inregistrat o serie de disfuncționalitați tehnice, pe fondul unui atac cibernetic de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) care a afectat accesul extern pe platforma companiei Rompetrol Downstream.Toate sistemele vizate de atac au fost restaurate…

- Statele Unite au furnizat Kievului informații secrete extrem de precise, cu ajutorul carora forțele ucrainene au reușit sa-și mute rapid sistemele antiaeriene ori avioanele de lupta inainte ca ele sa fie distruse in bombardamentele și atacurile cu rachete lansate de armata rusa, au declarat mai mulți…

- Intr-o sedinta desfasurata in urma cu doua zile, Guvernul a aprobat construirea, cu bani de la bugetul statului, a unui stadion la Targoviste. Ceva normal, nu-i asa? Targoviste are echipa in prima liga de fotbal, Dambovita e un fief PSD, asadar un lucru firesc. Cum, premierul Ciuca e liberal, nu e PSD-ist?…

- Rusia ar fi intrat inclusiv pe teritoriul NATO și a a incercat sa atace cibernetic și ministere ale statului roman, a declarat Anton Rog, șeful centrului Cyberint al SRI, intr-un interviu pentru Pro TV. Potrivit generalului SRI, rușii au incercat sa atace cibernetic mai multe instituții guvernamentale…

- In perioada 14 martie – 15 mai 2022 se desfașoara etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. Targujienii care doresc sa fie sprijiniți de un recenzor pentru completarea chestionarului de recensamant sunt așteptați la punctele de lucru stabilite de autoritațile locale.…

- Gazetarul Ion Cristoiu explica in ultimul sau articol, intitulat „Aceeasi resemnare de a taia, deocamdata, globul in felii verticale, neputindu-l inghiti numaidecit, intreg”, de ce trebuie sa fim atenți la țarile mari pașnice, care se uita de pe margine la conflictul Rusia-Ucraina. El da in acest…

- Un elicopter rus a intrat in spațiul aerian al Japoniei, in nordul arhipelagului nipon, a anunțat administrația de la Tokyo, conform AFP. In dimineata zilei de miercuri, un elicopter rus a patruns in spatiul aerian nipon in largul insulei Hokkaido, a anuntat Ministerul Apararii al Japoniei intr-un comunicat.…

- Medicul Valeriu Gheorghița a fost numit manager al Spitalului Clinic de Urgența „Prof. dr. Agrippa Ionescu”, incepand de marti, intrand astfel in echipa medicala a Serviciului Roman de Informații. Serviciul Roman de Informatii anunta, miercuri, intr-un comunicat, ca incepand cu 1 martie 2022, Valeriu…