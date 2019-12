Scurtă istorie a mâncărurilor românești (VII) Am vorbit in episoadele precedente despre alimentele pe care le gateau inaintașii noștri, precum și despre modul și momentele cand acestea au patruns pe teritoriul țarii noastre. De asemenea, am povestit și despre cat mancau ei. In acest episod va propunem sa discutam despre cum iși preparau ei bucatele și despre ceea ce insemna meniul unei zile. Și cum am putea face asta mai bine decat evocand autorii unor carți de bucate? Sanda Marin, un nume care a facut istorie… culinara Sanda Marin este un nume bine-cunoscut pentru generații intregi. Dupa cum marturisea Andrei Pleșu, „multa vreme am crezut… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta PRO TV Gabriel Coveșanu s-a remarcat in anul 2000, pe atunci tanarul actor fiind cooptat in televiziune de Andreea Marin, la “Surprize, surprize”. Puțini știu insa ca, pe vremea aceea, in familia Coveșanu exista deja o vedeta consacrata. Este vorba despre Mihaela Coveșanu, sora actorului, care…

- Un eveniment de prim rang in lumea muzicii: editia 2019 a Festivalului si Concursului National al Liedului Romanesc, desfasurata la Ateneul Roman din Bucuresti, și care initiate de soprana Mariana Nicolesco s-au impus din nou ca un revelator extraordinar al comorii de peste 10.000 de lieduri romanesti,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Maria Georgescu, doctor in istorie, cercetator la Institutul pentru Studii Politice de Aparare și Istorie Militara, profesor la Universitatea din Pitești (2005–2012) și din București (2013–2015), este specialista in istoria moderna a Romaniei, și a armatei romane și in relațiile…

- Cu aceasta ocazie vor fi expuse lucrari de arta textila realizate de Daniela Frumușeanu, artist plastic și profesor la Universitatea Naționala de Arte din București. Acestea au ca sursa de inspirație cartea, cu multiplele sale implicații in experiența cotidiana a fiecaruia dintre noi: Cartea jurnal, Cartea…

- Cartea ”Grei ai medicinei romanești”, semnata de Giorgiana Radu și Lucian Avramescu, a aparut la Editura AMPress. Volumul cuprinde 15 dintre personalitațile de varf ale medicinei romanești și poate fi comandata la editura sau pe adresa de mail [email protected], menționand adresa unde puteți…

- Astazi discutam despre vlogging, mai exact despre un vlogger vrancean pe nume Catalin-Romeo Penghis din Panciu. Recent, tanarul a postat pe canalul sau de YouTube prima lui parodie intitulata „Camera de camin‟, inspirata din piesa „Strazile din București‟ interpretata de florianrus și Mira. Romeo mi-a…

- Expoziția „Cuvântul s-a facut trup” este formata din trei lucrari monumentale, pline de simboluri – „Cuvântul s-a facut trup sau Cartea cu care vorbești”, „Gânditorul” și „Arcul Unirii” – și va putea fi vizionata pâna…

- Luni, 23 septembrie, ora 10:00, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) va invita sa participati la festivitatea de deschidere a noului an universitar, manifestare care va avea loc in Noua AULA‚ a Universitatii aflata in campusul UPB (langa cladirea Bibliotecii Centrale). La eveniment vor fi prezenti,…