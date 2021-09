Scumpiri pe bandă rulantă. Unde plătim mai mult Energia electrica, gazele naturale si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In intervalul august 2020 – august 2021, preturile la energie electrica au urcat cu 24,65%, la gaze naturale cu 20,55%, la uleiul comestibil cu 21,27% Doar cartofii s-au ieftinit. Scaderea de pret comunicata de INS este de 31,33%. In ceea ce priveste alimentele, in ultimul an cel mai mult s-au scumpit uleiul – 21,27%, branza de oaie – 6,53% si pestele proaspat – 6,15%, iar cele mai importante scaderi de pret au fost inregistrate la cartofi – 31,33%,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

