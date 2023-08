Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea carburanților poate anula ieftinirile alimentelor de baza. Guvernul ar putea lua in calcul temperarea prețurilor Scumpirea carburanților poate anula ieftinirile alimentelor de baza. Guvernul ar putea lua in calcul temperarea prețurilor Guvernul ar putea decide o noua temperare a scumpirii…

- O noua temperare a scumpirii carburantilor ar putea fi decisa de Guvern, dupa ce pretul unui litru de motorina a crescut, la mai multe benzinarii, si cu 20 de bani intr-o singura zi. In ultima perioada, prețul motorinei a crescut destul de mult, la unele benzinarii, creșterea fiind și de 20 de bani…

- Prețul carburanților a sarit de 7 lei pe litru dupa mai multe majorari consecutive de la finalul lunii iulie. Analiștii pieței spun ca Rusia și Arabia Saudita au redus considerabil producția ca sa creasca artificial prețul mondial al petrolului.

- „Au scazut preturile la alimente chiar si cu 30-50%! Aceasta masura a PSD reduce inflatia si este un ajutor pentru romanii cu venituri mici si medii! Este 1 august si preturile la 14 alimente care fac parte din cosul de cumparaturi de baza, au scazut chiar pana la 50%, asa cum ne-am asumat! Masura PSD…

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in constructii si in comertul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si in servicii, precum si o crestere a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, arata datele publicate miercuri de Institutul…

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din luna iunie 2023, managerii din industria prelucratoare preconizeaza…

- Preturile de consum in Statele Unite au crescut moderat in mai, ducand la cea mai redusa crestere anuala a inflatiei din ultimii peste doi ani, desi presiunile determinate de preturile de baza raman solide, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) nu va modifica miercuri dobanzile. In mai,…

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere a preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In cadrul anchetei de conjunctura din luna mai 2023, managerii din industria…