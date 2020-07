Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, dupa intalnirea cu reprezentantii federatiilor sporturilor de contact de la sediul MTS, ca aceste discipline reprezinta o categorie extrem de afectata de pandemia de coronavirus. "Dupa ce am avut discutii saptamana trecuta…

- Grupul italian Enel Spa, cea mai mare companie de utilitati din Europa, a castigat o licitatie in India, unde va cheltui aproximativ 180 milioane de dolari pentru a construi prima sa centrala de energie solara din aceasta tara, transmite Reuters potrivit news.ro. Divizia Enel Green Power a incheiat…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti. Un barbat din judetul Constanta a fost identificat la volan fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 4 iunie a.c., in jurul orei 01.25, politisti din…

- Energia solara este nepoluanta si economica, motiv pentru care in ultimii ani din ce in ce mai multe persoane isi indrepta atentia catre utilizarea de panouri fotovoltaice. O astfel de abordare se dovedeste eficienta atat pentru consumatorii mici, cat si pentru consumatorii mari. Nu doar ca energia…

- Infecțiile domestice reprezinta unul dintre principalele motivele pentru care curba epidemica refuza sa scada substanțial in Lombardia, Italia, arata New York Times și La Repubblica. Este și o problema greu de rezolvat.Gospodariile italiene reprezinta in acest moment ”cel mai mare rezervor de infecții”,…

- Mastile de protectie ar putea fi distribuite gratuit persoanelor care fac parte din categorii vulnerabile, iar prețul acestora, pentru restul populației, ar putea fi plafonat, a anunțat prim-ministrul Ludovic Orban.

- Vinerea Mare este ultima zi dinaintea Sarbatorii Invierii cand se pot vopsi ouale de Paște, obicei care face trimitere la Sfintele Patimi ale Mantuitorului, mai cu seama la jertfa Domnului de pe Golgota. Legenda vorbeste despre faptul ca Maica Domnului, venind la Golgota sa-si planga Fiul rastignit,…

- Profesorul Streinu Cercel a declarat ca "problema e ce avem noi de gand sa facem. Ne așteapta cateva zile grele pe noi, cei din serviciul sanitar. Ii așteapta zile grele și pe cei care trebuie sa stea acasa. Nu ieșiți din casa! Nu va intalniți cu cei care vin de pe strada. Pot sa fie contaminați,…