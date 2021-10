Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis, marti, o scrisoare deschisa prin care le cere partidelor parlamentare sa-i acorde sansa de a pune in practica "un program pentru depasirea perioadei critice in care se afla tara", propunand un "armistitiu politic"

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis marți o scrisoare partidelor parlamentare in care le propune un „armistițiu politic” pentru urmatoarele luni. Ciuca spera sa gaseasca astfel susținere parlamentara la USR și PSD pentru investirea unui guvern minoritar PNL-UDMR. Premierul desemnat recunoaște…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, ca USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției. Nicolae Ciuca a mai spus ca face tot posibilul sa caute susținere pentru guvernul sau, in contextul in care Romania e in criza. „Un raspuns cat se poate…

- Nicolae Ciuca și-ar putea DEPUNE mandatul de premier desemnat, daca Guvernul sau nu va avea șansa de a fi investit Nicolae Ciuca și-ar putea DEPUNE mandatul de premier desemnat, daca Guvernul sau nu va avea șansa de a fi investit Premierul desemnat Nicolae Ciuca a spus ca va cauta orice soluție posibila…

- ”Toți liderii politici trebuie sa ințeleaga ca este o situație de criza și avem nevoie de un nou Guvern.Inca am speranțe ca se poate investi un Guvern in acest mandat. Atunci cand voi considera ca aceste șanse nu mai sunt, voi proceda ca atare.Voi cauta sa gasesc orice soluție posibila sa avem Guvern.”.,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, sâmbata, o discutie telefonica nu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, în cadrul careia seful social-democratilor a subliniat necesitatea gestionarii urgente a pandemiei, scrie news.ro. Ciolacu propune ”un armistitiu politic ca sa depasim situatia…

- Premierul desemnat, N. Ciuca, discuții cu liderii partidelor parlamentare Nicolae Ciuca Actualul ministru interimar al apararii, Nicolae Ciuca, desemnat, ieri de președintele Klaus Iohannis sa formeze un guvern, va începe discuțiile cu liderii partidelor parlamentare pentru a-i convinge…

- Criza politica continua in Romania, asta chiar daca avem un Premier desemnat in persoana lui Nicolae Ciuca. Anunțul a fost facut de catre insuși președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care, in stilul sau caracteristic, a facut o scurta conferința de presa la care a fost invitat și Ciuca. „Am reiterat…