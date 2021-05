Stiri pe aceeasi tema

- Grupul DIGI Communications N.V. a publicat vineri, 14 mai, rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2021, anuntand venituri in crestere cu 8,6%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (de la 313,2 milioane euro la 340,2 milioane euro) si cresterea RGU cu 13%, la 18,7 milioane.…

- Gigi Becali, conducatorul lui FCSB, va intari echipa la vara. Intr-un dialog cu GSP, omul de afaceri a precizat principalele posturi vizate. „Vom face cu siguranța transferuri, avem nevoie de 4-5 jucatori. 100% vom lua un fundaș central și un atacant! Sigur! Dupa, e posibil sa fac investiții de viitor. …

- 1. In contextul actual, considerați ca Romania merge intr-o direcție: Buna - 31,94%Greșita - 57,86%Nu știu - 10,19%2. Credeți ca autoritațile au gestionat corect acțiunea de vaccinare anti-Covid? Da - 24,08%Nu - 68,74%Nu știu - 7,18%3. Considerati ca vaccinarea anti-Covid, daca ar fi fost obligatorie,…

- Duminica, 18 aprilie, de la ora 14:00, Mircea Dinescu il are ca invitat pe Cristi Borcea, in emisiunea „Poezie si delicateturi“, de la Prima TV. Cristi Borcea va povesti despre anii petrecuti in puscarie, despre cum s-a apucat de citit, despre cei 9 copii ai sai, dar va spune si cu cine si-l doreste…

- Consiliul Europei a venit cu un raspuns dupa ce președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii, i-a adresat o scrisoare Secretarei Generale a Consiliului Europei, Marija Pejcinovic, prin care a solicitat sa intervina in medierea situației din țara noastra, intrucat președinta țarii, Maia Sandu dorește…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, a rabufnit la adresa arbitrajului dupa meciul caștigat de CFR Cluj cu Dinamo, scor 1-0, in care „centralul” Marcel Birsan (39) le-a eliminat doi fotbaliști „cainilor roșii”. Latifundiarul considera ca in Liga 1 exista arbitraje partinitoare, pro-CFR,…

- Boy George spune ca a invațat foarte multe din perioada pe care a petrecut-o la inchisoare in 2009 și ca a fost surprins de puterea pe care a avut-o in spatele gratiilor. Componentul trupei Culture Club a petrecut patru luni la inchisoare, in 2009, din cele 15 la care a fost condamnat, dupa ce a […]…

- In prima etapa de la reluarea Ligii a 3-a, SR Brașov va intalni, in deplasare, maine, de la ora 15.00, pe AFC Odorheiu Secuiesc. „Chiar daca a fost o perioada scurta de pregatire, cred ca a fost suficient pentru ceea ce urmeaza. Am incercat sa facem o pregatire uniforma. Avem cativa jucatori noi, care…