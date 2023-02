Stiri pe aceeasi tema

- Doi jandarmi care se indreptau in aceasta dimineața spre serviciu au intervenit pentru a salva viața unui barbat, victima a unui accident rutier. La ora 4.50, in timp ce se deplasau pe strada Calea Naționala din municipiul Botoșani, jandarmii au observat cum un autoturism a lovit o persoana pe trecerea…

- La locul incidentului a venit un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanța, dar fata a murit la spital. O fata de 13 ani din Bacau a decedat dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, in urma unei discuții aprinse cu mama sa. „La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției […]…

- MARCATORI… Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei a terminat pe locul doi la turneul amical din Spania, dupa victoriile cu Argentina (31-26) și Bahrain (27-24). Vasluienii Gabriel Cumpanici (CSM Vaslui) și Tudor Buguleț (Minaur Baia Mare) au lasat o impresie foarte buna, aflandu-se printre…

- Marți, 3 ianuarie 2023 a avut loc un accident feroviar ingrozitor in municipiul Iași. Din primele informații furnizate de reporterii BZI se pare ca o persoana a fost calcata de tren in zona capat Canta. UPDATE Mecanicul de locomotiva a ieșit negativ in urma testarii cu alcooltestul și a precizat ca…

- In urma cu putin timp s-a produs o tragedie la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, un barbat a decis ca nu mai are pentru ce trai si s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc situat in cartierul Alexandru cel Bun. UPDATE 2: Medicii sosiți nu au mai putut face nimic pentru […] Articolul…

- PERICOL… Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in cladirea creșei din municipiul Huși, unde, la etaj se afla un spațiu destinat persoanelor cu probleme sociale și fara un adapost. Intruna din aceste camere a izbucnit focul. Șase persoane au fost evacuate, intre care și trei minori. Doi adulți…

- Pestele a murit, insa comisarii de mediu se tem ca cineva ar fi putut arunca pești și in paraul termal care curge in municipiu, unde peștii ar fi avut conditii de supravietuire. Un pește piranha cu burta roșie, specie agresiva originara din America de Sud, a fost descoperit saptamana trecuta in Crișul…

- Un roman care cauta fier vechi intr-un cartier din Barcelona a gasit un cadavru mutilat, informeaza publicația El Pais. Trupul secționat a fost gasit intr-o pubela din cartierul Eixample, ascuns intr-o valiza. Barbatul roman a facut descoperirea macabra marți dimineața, in timp ce se uita prin pubele.…