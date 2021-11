Scrisoarea cititorului: Noul bulevard Brașov – Sânpetru sau cum vând electoratului vise frumoase primarii usr Pentru cei ce nu au ințeles tehnicile de manipulare publica ale usr: 1. Coliban primarul da Brașov impreuna cu Arhire primarul da Sanpetru au semnat un acord pentru construirea unui bulevard ce va uni cele doua comune. Nimic rau pana aici. 2. Este un acord de intenție, pentru ca nu exista bani pentru construirea reala a acestui bulevard. Este ca și cum am semnat eu un acord cu NASA ca voi zbura pe luna. Adica suna frumos pe hartie, dar nu se va realiza niciodata . 3. Ambii primari de la Usere au declanșat o mega campanie publicitara de parca au construit deja o autostrada ce unește Viena de Sanpetru.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Octavian Jurma afirma, miercuri seara, ca majoritatea judetelor vor fi sub 3 la mie inainte de sarbatori, daca trendul actual se mentine constant si daca se respecta restrictiile. Potrivit estimarilor medicului, in 28 decembrie, judetul Brașov ar avea o incidenta de 1.66 la mie. Judetul…

- Autoritațile au tras un semnal de alarma, marți, pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, anunțand ca Romania se afla pe locul doi in Europa și 6 in lume in privința deceselor in urma infectarii cu COVID-19 din ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, decesele inregistrate marți in Romania reprezinta 5% din totalul…

- Incendiu grajd, satul Ticusu Vechi, strada Coborului nr. 348, anunța ISU Brasov. Din informatiile primite incendiul s-a extins și la o casa. La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale cu apa si spuma, un echipaj SMURD si o autospeciala de la SVSU Ticuș. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa…

- DRDP Brașov deruleaza, in acest moment, lucrari de aplicare de covoare antiderapante de culoare roșie in zona mai multor treceri pentru pietoni aflate in zone intens circulate, cum ar fi centrele localitaților, școli sau instituții publice. Speram ca in acest mod vom reuși sa contribuim la imbunatațirea…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,36 in municipiul Brașov și 0,28 in județ. Sunt pozitive 184 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA30.08.2021 – – – -Total6499721840,28DUMBRAVITA5244101.91APATA372361.61FUNDATA72611.38SAMBATA…

- Am primit la redacție, din partea unui cititor, urmatoarele randuri: Pe strada Basarabia exista o oglinda intr-o curba, in care vizibilitatea nu exista din cauza mașinilor parcate. Ideea e ca oamenii nu au unde parca pentru ca nu sunt parcari, iar oglinda a stat ani de zile acolo facandu-și treaba,…

- Am primit la redacție, din partea unui cititor, urmatoarele randuri: Pe strada Basarabia exista o oglinda intr-o curba, in care vizibilitatea nu exista din cauza mașinilor parcate. Ideea e ca oamenii nu au unde parca pentru ca nu sunt parcari, iar oglinda a stat ani de zile acolo facandu-și treaba,…

- Compania Naționala de Investiții a lansat licitația pentru cosnturirea unei baze sportive Tip 1 pe Șoseaua Combinatului. Este vorba despre un contract pentru „Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Construire baza sportiva TIP 1,…