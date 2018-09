Stiri pe aceeasi tema

- Reacția lui Traian Basescu vine in contextul in care, miercuri, a aparut scrisoarea semnata de mai mulți lideri PSD , in care lui Liviu Dragnea i se cere sa iși dea demisia din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. „PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri,ca nu a citit întreaga scrisoare a membrilor nemultumiti din PSD, dar din câte a înteles a reiesit ca se cere ca PSD sa se alinieze cu Iohannis, Opozitia si SPP."Din cât am citit am înteles care este cea…

- "Am semnat-o si o sustin", a afirmat Ion Mocioalca. Liderul PSD Caras-Severin a precizat ca motivatia pentru care s-a alaturat acestui demers se regaseste in cuprinsul scrisorii. Totodata, Mocioalca a mentionat ca in preambulul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD de…

- Situatie tensionata in PSD dupa ce trei lideri ai partidului au dat publicitatii o scrisoare in care cer demisia de urgenta a lui Liviu Dragnea atat din frunte PSD cat si de la conducerea Camerei Deputatilor. Scrisoarea e semnata de trei membri marcanti: Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu,…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. Cei trei propun ca Vorica Dancila sa…

